Wymiana ciosów między Donaldem Trumpem i Joe Bidenem Do impeachmentu Donalda Trumpa wezwał w środę były wiceprezydent USA Joe Biden, który ubiega się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Prezydenta trzeba odsunąć od władzy, by zachować konstytucję, demokrację i fundamentalną uczciwość – powiedział. Donald Trump nazwał ruch Bidena "żałosnym". "Nie zrobiłem nic złego" – podkreślił prezydent USA. Biden po raz pierwszy wezwał do impeachmentu Trumpa, mimo że to jemu usiłował zaszkodzić prezydent, gdy wywierał naciski na Ukrainę, aby wszczęła śledztwo w sprawie jego syna, Huntera Bidena. "Na oczach świata i Amerykanów Donald Trump złamał przysięgę prezydencką, zdradził swój naród i popełnił czyny", które wymagają impeachmentu – powiedział Biden podczas spotkania z wyborcami. "To żałosny widok – Senny Joe, który razem z synem Hunterem, na niekorzyść Amerykańskiego Podatnika, oskubał co najmniej dwa kraje z milionów dolarów, wzywa do impeachmentu – a ja nie zrobiłem nic złego. Nieudana kampania Joego nie dała mu innego wyboru!" – napisał Donald Trump na Twitterze.

