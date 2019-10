Wyniki wyborów na świecie Wyniki w Kanadzie podajemy TUTAJ A oto wyniki w skali światowej – wszyscy Polacy na świecie głosowali na w Okręgu Wyborczym 19 (Warszawa). W sumie poza granicami Polski w 90 krajach, w 320 obwodowych komisjach wyborczych, głosowało 292 709 osób. W USA, gdzie mieszkają miliony Polaków, głosowało tylko 29 517 osób. Wygrało PiS. Inaczej głosowała Europa – w większości krajów wygrała Koalicja. SEJM SENAT Źródło Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

