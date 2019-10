Wyniki wyborów w Kanadzie Były długie kolejki do Konsulatu w Toronto. Głosujący w Kanadzie, jak wszyscy Polacy na świecie, głosowali na w Okręgu Wyborczym 19 (Warszawa). WYNIKI głosowania na świecie – w 90 krajach A oto wyniki: SEJM SENAT Wybory odbywały się w ośmiu obwodowych komisjach wyborczych (dwie były w Toronto): TORONTO 106 liczba wydanych kart – 2050 liczba ważnych głosów – 2033 Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 26 Nr listy 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1274 Nr listy 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 123 Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 222 Nr listy 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 388 This slideshow requires JavaScript. 107 Liczba wydanych kart – 2056 liczba ważnych głosów – 2042 Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 31 Nr listy 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1308 Nr listy 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 126 Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 213 Nr listy 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 364 This slideshow requires JavaScript. OTTAWA Liczba wydanych kart – 473 liczba ważnych głosów – 467 Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 Nr listy 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 216 Nr listy 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 42 Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 40 Nr listy 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 153 MONTREAL Liczba wydanych kart – 610 liczba ważnych głosów – 597 Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 19 Nr listy 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 242 Nr listy 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 84 Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 45 Nr listy 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 207 Zdjęcia Anna Bocheńska i Piotr Jassem Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. 2 Comments Search

