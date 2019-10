Zabawa z dzieckiem może kształtować jego przyszłość Od tego, ile uwagi poświęca swojemu dziecku matka oraz inni opiekunowie, może zależeć rozwój jego układu hormonalnego, a co za tym idzie – przyszły temperament oraz interakcje społeczne – informuje pismo “Science Advances”. Oksytocyna jest często określana jako „hormon miłości” lub „hormon przytulania”. Zdaniem specjalistów odgrywa ona rolę w nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pomiędzy zwierzętami. Kathleen Krol z University of Virginia badała rozwój układu odpowiedzialnego za wydzielanie u danej osoby oksytocyny w miesiącach po urodzeniu. Badania objęły 101 matek oraz ich dzieci. Gdy dzieci miały 5 miesięcy, naukowcy obserwowali, jak każda matka wchodzi w interakcje ze swoim dzieckiem. Oboje pozostawiano na 5 minut z zabawkami i książką. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

