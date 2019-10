Zaduszki Jazzowe – magiczny wieczór Od 2015 roku na terenie GTA dzieje się coś wyjątkowego – co roku w listopadzie odbywają się Zaduszki Jazzowe. Polonijni miłośnicy jazzu zbierają się aby tego jednego jesiennego wieczoru przeżyć wspólnie magiczne chwile, poczuć dreszczyk przy wyśmienicie i fantazyjnie zagranej solówce, zachwycić się niekonwencjonalnym rozwiązaniem frazowym bądź harmonijnym utworu, jaki grają instrumentaliści z najwyższej półki. Od 2015 roku gościnna restauracja Orbit (choć pierwsze Zaduszki miały miejsce w uroczej Sweet Breeze Café w Brampton), w ramach Zaduszek Jazzowych gościła nie tylko talenty polonijne (takie jak Ania Cyzoń, Karolina Podolak, Julia Grzeskowiak, Bartosz Hadała, Paweł Pacanowski, Magda Papierz) ale i najlepszych muzyków jazzowych torontońskiej sceny muzycznej (między innymi Erica St. Laurenta, Jordana O’Connora, Marka Dunna, Toni Anderson). Od 2015 roku wiele się zmieniło dla polonijnych miłośników jazzu, a to wszystko dzięki Jackowi Rembeckiemu, który zainicjował ten cykliczny projekt muzyczny: “Idea była taka, żeby pokazać polonijnej publiczności czy przypomnieć świetnych muzyków jazzowych, jakich tu mamy, a którzy szerszej Polonii byli mniej znani.” Ja osobiście jestem Jackowi niezmiernie wdzięczna, gdyż Zaduszki Jazzowe zainspirowały kolejną polonijną imprezę jazzową – Summer Jazz, która odbyła się już dwa razy (w maju tego roku gościem specjalnym była legendarna Grażyna Auguścik). W tym roku w ramach Zaduszek Jazzowych, w 170. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, zaprezentowany zostanie nowy i bardzo ciekawy projekt muzyczny opracowany przez saksofonistę Piotra Cieślikowskiego pt. “Chopin Pianoless”. Gościnnie wystąpią również charyzmatyczna Grażyna Penkul, wybitny Bartosz Hadała oraz zespół Nikt Nic Nie Wie. Szykuje się wyśmienity wieczór, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia 8 listopada! Anna Adamczewska-Niewulis Studio Merlot Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

