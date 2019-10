Zamieszki w Barcelonie. Starcia z policją i koktajle Mołotowa. Miasto płonie. Pół miliona osób protestowało w piątek wieczorem na ulicach Barcelony. W centrum miasta doszło do zamieszek i starć z policją. Funkcjonariusze strzelali do napastników gumowymi kulami. Miasto płonie – relacjonują agencje informacyjne. Jak szacuje miejscowa policja, w piątkowych protestach wzięło udział ok. 525 tys. osób. W centrum Barcelony doszło do starć między zamaskowanymi uczestnikami demonstracji a policjantami. Manifestanci rzucali w funkcjonariuszy butelkami, kamieniami oraz koktajlami Mołotowa – podał Reuters. Zamieszki rozpoczęły się późnym popołudniem przy Via Laietana, jednej z głównych arterii Barcelony. Potem starcia z policją przeniosły się też w inne miejsca stolicy Katalonii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

