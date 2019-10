Zaskoczenie w Toruniu. Koalicja Obywatelska wygrywa w komisji o. Rydzyka W komisji wyborczej sąsiadującej z toruńskim klasztorem redemptorystów KO zdobyła znacznie więcej głosów niż PiS. To właśnie w tym miejscu członkowie zakonu o. Tadeusza Rydzyka chodzą na wybory. Partii Kaczyńskiego nie pomogły nawet banery i plakaty kandydatów, które w okolicy było widać na niemal każdym kroku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.