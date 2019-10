Złodzieje oddali rękę totemu z przeprosinami Lewa ręka z totemu stojącego przed Muzeum Sztuk Pięknych w Montrealu, skradziona dwa tygodnie yemu, została zwrócona we wtorek z listem z przeprosinami od złodziei. Totem został zdewastowany przez dwie zakapturzone osoby, które oderwały rękę i odeszły. Akt kradzieży został uchwycony przez kamerę, wywołując falę publicznego oburzenia. Ręka została umieszczona w plastikowej torbie i „ostrożnie złożona” na progu muzeum z odręcznym listem z przeprosinami, podało muzeum w komunikacie prasowym, dodając, że artysta i właściciel dzieła byli zadowoleni z rezultatu.



Notatka wyjaśniła, że ​​sprawcy „nie myśleli wtedy trzeźwo” i nie uświadamiali sobie znaczenia swego postępku. „Po tym, jak zdaliśmy sobie sprawę z tego, co to oznaczało dla tak wielu ludzi, od razu poczuliśmy się fatalnie” – stwierdzają sprawcy. „Chcielibyśmy poinformować wszystkich, że w ŻADNYM wypadku nie zostało to zrobione złośliwie… Po prostu nie byliśmy świadomi tego, co ten przedmiot symbolizuje, i kiedy zdaliśmy soebie z tego sprawę, zdecydowaliśmy, że z całą pewnością musimy go zwrócić”. Muzeum przyjęło przeprosiny i wycofało skargę. 22-metrowy totem, niegdyś wysokie tysiącletnie drzewo w lasach Kolumbii Brytyjskiej, opowiada historię jego artysty, Karola Józefa z narodu Kwakiutl i tysięcy rdzennych dzieci, które zostały wyrwane z ich rodzin i wysłane do szkół z internatem. Były one ofiarami ludobójstwa kulturowego w Kanadzie, a tysiące z nich zmarło w szkołach. Józef stworzył totem jako sposób na uzdrowienie i połączenie się ze swoimi korzeniami przez starożytne drzewo: jest wieloryb, strażnik pamięci, duchowy niedźwiedź dla dzieci, które nigdy nie wróciły do ​​domu, oraz zakonnica i kapłan symbolizujący krzyż, który dźwiga. Wyciągnięte dłonie, powiedział Józef, przywołują i witają dzieci w domu. Totem został wzniesiony przed muzeum w 2017 r. w ramach 375. rocznicy powstania Montrealu i w duchu pojednania, aby miejsce rdzennej ludności w historii miasta nie zostało zapomniane. „List wyrażający szczere przeprosiny, który otrzymaliśmy od sprawców, pokazuje nam, że sztuka edukuje i uwrażliwia na wszystkie najważniejsze kwestie, w szczególności na nasze pojednanie z ludnością rdzenną” – powiedziała dyrektor generalna i główna kustosz muzeum, Nathalie Bondil. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.