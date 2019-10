Zmarł najstarszy mężczyzna na świecie. 114-latek pochodził ze Szczecina. Gustav Gerneth, z zawodu mechanik, urodził się w Szczecinie. Był uważany za najstarszego mężczyznę na świecie. Zmarł w poniedziałek w nocy w swym domu w Havelbergu w wieku 114 lat, tydzień po swoich urodzinach – poinformowały w środę niemieckie media. Data jego urodzin, 15 października 1905 roku, nie została potwierdzona przez Księgę rekordów Guinnessa, więc oficjalnie nie został ogłoszony najstarszym mężczyzną na świecie, ale powszechnie był za takiego uważany. W dniu 114. urodzin, które świętował w gronie rodziny, z udziałem burmistrza Havelberga, Bernda Poloskiego, był w dobrym nastroju i zapowiedział, że zamierza w 2020 roku obchodzić 115. urodziny – napisał lokalny dziennik “Volksstimme”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

