Znamy oficjalne wyniki. PiS – 8 mln głosów, opozycja prawie 9 mln. PKW szybko poradziła sobie z liczeniem głosów i wiemy już, ile głosów zdobyły poszczególne komitety w skali całego kraju. PiS przebiło granicę 8 milionów głosów. KO, Lewica i PSL wspólnie zdobyły prawie 9 milionów. 1,3 miliona głosów idzie na konto skrajnej prawicy PKW podała oficjalne wyniki w skali całego kraju po godzinie 18. W wyborach wydano 18 682 532 kart do głosowania, czyli frekwencja wyniosła rekordowe 61,74 proc. Od konferencji prasowej PKW o godzinie 14.00 znaliśmy już wyniki z aż 99,49 proc. komisji obwodowych. Było więc jasne, że wyniki procentowe, jeżeli jeszcze się zmienią, to nieznacznie.

