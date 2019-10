Zniesienie wiz nie gwarantuje wjazdu do USA, tak jak do Kanady

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Nie będzie wiz dla obywateli polskich do USA! Polska dołączyła do listy kilkudziesięciu krajów w ruchu bezwizowym z USA! Tyle lat na to czekaliśmy! Pamiętam moje własne marzenia jako nastolatki, aby mieć możliwość wyjechania do USA. Było to wtedy prawie niemożliwe. Wiele lat później – w końcu historyczna decyzja prezydenta (?) USA, aby zaufać Polakom…

Co to znaczy w praktyce? Otóż chcąc wyjechać do USA w celu turystycznym lub biznesowym (ale nie do pracy!!!) na mniej niż 90 dni, nie trzeba będzie starać się już o wizę, podobnie jak chcąc wyjechać do Kanady na okres mniej niż 6 miesięcy. Jednakże (też podobnie jak do Kanady) trzeba będzie się postarać o tzw. dokument podróży. Jeżeli chodzi o wyjazd do Kanady – dokumentem podróży jest eTA: Electronic Travel Autorization. Do USA będzie potrzebny podobny dokument – ESTA: Electronic System for Travel Authorization.

Od czasu wprowadzenia ruchu bezwizowego dla Polaków do Kanady, czyli od 2008 roku, spotykam się niejednokrotnie z niedokładnym zrozumieniem, co tak naprawdę ten ruch bezwizowy znaczy? Czy każdy otrzymuje eTA do Kanady? Czy każdy, kto otrzyma eTA ma gwarancję, że do Kanady zostanie wpuszczony? Odpowiedzi na oba powyższe pytania jest taka sama: NIE. Nie każdy kwalifikuje się na eTA, a ci, którzy ją pomimo wszystko otrzymali – niekoniecznie kwalifkują się na wjazd do Kanady. O tym, czy zostaną wpuszczeni, zadecyduje urzędnik ochrony granicy CBSA (Canada Border Services Agency) podczas rozmowy po wylądowaniu w Kanadzie. Jeżeli chodzi o ESTA do USA – będzie to bardzo podobna zasada. Nawet jeśli składający podanie o ESTA otrzyma ją, to dopiero na granicy USA urzędnik ochrony granicy CBP (Customs and Border Protection) wyda ostateczną decyzję o wpuszczeniu lub nie.

W chwili obecnej eTA do Kanady kosztuje 7 dolarów kanadyjskich, natomiast ESTA do USA – 14 dolarów amerykańskich, z tym, że jeżeli podróżny nie zostaje wpuszczony – 10 dolarów zostaje mu zwrócone. Wiele osób informuje mnie, że płacą o wiele więcej za eTA (oraz za ESTA). 5-10 razy więcej! Dzieje się tak, jeżeli wypełniają elektroniczny kwestionariusz poprzez jakieś strony firm pośredniczących. Czy rzeczywiście firmy te „pośredniczą”? Czy tylko pobierają opłaty za korzystanie z ich strony internetowej, która ma połączenie z rządowymi stronami, gdzie płaci się wielokrotnie mniej…

Jedno jest pewne: zniesienie wiz wcale nie sprawia, że będzie można do USA (oraz można do Kanady) wjechać bez problemu, nawet jeśli wcześniej otrzymywało się odmowy. eTA i ESTA to tylko wstępna ocena składającego podanie. Jeżeli wstępna ocena wykaże, że nie ma w stosunku do składającego podanie żadnych podejrzeń – otrzyma eTA czy ESTA i będzie wpuszczony do samolotu lecącego do danego kraju. Tylko na to jest gwarancja. A dopiero na miejscu (jak wspomnałam wcześniej) będzie podjemowana decyzja: wpuścić czy odesłać z powrotem. Wiele osób wraca. Więcej jest wpuszczanych, ale także są tacy, którzy są zawracani – i o tym trzeba pamiętać: ruch bezwizowy to nie jest gwarancja wpuszczenia do danego kraju.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

UWAGA – wciąż aktualna oferta pracy::

OFERTA PRACY: Firma budowlana z Kolumbii Brytyjskiej (okolice Vancouver) poszukuje wykwalifikowanego pracownika do pracy na stanowisku instalator okien/szklarz (glazier). Potrzebne kilkuletnie doświadczenie. Praca od zaraz, w pełnym wymiarze godzin, dobrze płatna ($26 na godzinę na start). Firma posiada gotową ofertę pracy LMIA, załatwia prawo do pracy na 2 lata, po czym jest możliwość starania się o pobyt stały. Proszę przysłać CV na isakowalewskioffice@gmail.com

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.