Zrobiła film o problemach wsi, nie na wszystko była gotowa Pazerność na dopłaty u ludzi, którzy nawet nie uprawiają ziemi, kuriozalna nagonka na obcokrajowców i zabieranie ziemi dzierżawcom… Joanna Warecha, dziennikarka, która od lat zajmuje się tematyką rolnictwa, postanowiła pokazać, jakie problemy naprawdę trapią polską wieś, pokazać, jaki to polityczny poligon. Tak powstał film “Nieziemskie historie”.Jeden z twoich rozmówców, rolnik, należy do rady nadzorczej Radia Szczecin. Dużo jest takich przypadków, że rolnicy trafiają do spółek Skarbu Państwa?



Tych przypadków jest więcej. Do tej pory politycy, aby się jakoś odwdzięczyć, lokowali swoich zwolenników, tych, którzy pomogli w kampanii wyborczej, w miejscach stosunkowo odpowiednich do ich działalności.

