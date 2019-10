Zwycięstwa Manchesteru United, Sevilli i Arsenalu w piłkarskiej LE Manchester United pokonał w Belgradzie Partizan 1:0 w 3. kolejce piłkarskiej Ligi Europy. Swoje mecze wygrały też Sevilla i Arsenal Londyn, które są jedynymi ekipami z kompletem punktów. Dynamo Kijów Tomasza Kędziory zremisowało z FC Kopenhaga 1:1. Piłkarze Manchesteru United są na czele grupy L. Mają siedem punktów, choć w trzech meczach zdobyli tylko dwa gole. W czwartek zwycięstwo “Czerwonym Diabłom” w Serbii dał Francuz Anthony Martial, który pod koniec pierwszej połowy wykorzystał rzut karny. Był to jedyny celny strzał gości w tym spotkaniu. To pierwsza wyjazdowa wygrana United w meczu o stawkę od 6 marca. Od tego czasu, nie licząc czwartkowego spotkania, bilans tego zespołu to siedem porażek i cztery remisy. Nie jestem zadowolony z defensywnej postawy piłkarzy przedniej formacji. To był jeden z naszych największych atutów w tym sezonie, ale w drugiej połowie w ogóle nie było tego widać. Trzeba to poprawić – skomentował trener Ole Gunnar Solskjaer. Na drugą pozycję awansował AZ Alkmaar, który rozgromił u siebie Astanę 6:0 i ma pięć punktów. Partizan jest trzeci z czterema, a drużyna z Kazachstanu przegrała wszystkie mecze. W grupie A Sevilla prowadzi z kompletem zwycięstw i bilansem bramek 7-0. W czwartek pokonała Dudelange 3:0. Dwa gole dla gospodarzy zdobył Argentyńczyk Franco Vazquez, a wynik ustalił Munir El Haddadi. Drugi jest Karabach Agdam – 4 pkt, a ekipa z Luksemburga zajmuje trzecią lokatę – 3. Tabelę zamyka APOEL Nikozja z jednym punktem. Dziewięć “oczek” po trzech meczach ma jeszcze tylko Arsenal Londyn. Faworyt grupy F przegrywał u siebie z Vitorią Guimaraes 0:1 i 1:2, ale ostatecznie triumfował 3:2. Zwycięską bramkę “Kanonierzy” zdobyli w doliczonym czasie drugiej połowy. Mają trzy punkty przewagi nad Eintrachtem Frankfurt, który pokonał u siebie Standard Liege 2:1. Remis Dynama Kijów z FC Kopenhaga zachował status quo na szczycie grupy B. Oba zespoły mają po pięć punktów. Kędziora rozegrał cały mecz, a w drugiej połowie został ukarany żółtą kartką. Za plecami prowadzącej dwójki jest Malmoe FF, które po zwycięstwie u siebie nad FC Lugano 2:1 ma cztery punkty. Porażkę poniósł Łudogorec Razgrad – 0:1 z Espanyolem Barcelona. W Bułgarii od 59. minuty grał Jakub Świerczok, a zabrakło kontuzjowanego Jacka Góralskiego. Łudogorec jest drugi w grupie H z sześcioma punktami, a prowadzenie objął zespół z Hiszpanii, który zgromadził jeden więcej. Na trzecim miejscu jest Ferencvaros Budapeszt, który pokonał na wyjeździe CSKA Moskwa 1:0. Rosyjski zespół z zerowym dorobkiem zamyka tabelę. Wyniki 3. kolejki Ligi Europy: Grupa A Karabach Agdam – APOEL Nikozja 2:2 (1:2) Sevilla – F91 Dudelange 3:0 (0:0) Grupa B Dynamo Kijów – FC Kopenhaga 1:1 (0:1) Malmoe FF – FC Lugano 2:1 (2:0) Grupa C Getafe – FC Basel 0:1 (0:1) Trabzonspor – FK Krasnodar 0:2 (0:0) Grupa D PSV Eindhoven – LASK Linz 0:0 Sporting Lizbona – Rosenborg Trondheim 1:0 (0:0) Grupa E Celtic Glasgow – Lazio Rzym 2:1 (0:1) Stade Rennes – CFR Cluj 0:1 (0:1) Grupa F Eintracht Frankfurt – Standard Liege 2:1 (1:0) Arsenal Londyn – Vitoria Guimaraes 3:2 (1:2) Grupa G Young Boys Berno – Feyenoord Rotterdam 2:0 (2:0) FC Porto – Rangers FC 1:1 (1:1) Grupa H CSKA Moskwa – Ferencvaros Budapeszt 0:1 (0:0) Łudogorec Razgrad – Espanyol Barcelona 0:1 (0:1) Grupa I KAA Gent – VfL Wolfsburg 2:2 (1:2) Saint-Etienne – FK Ołeksandrija 1:1 (1:1) Grupa J Istanbul Basaksehir – Wolfsberger AC 1:0 (0:0) AS Roma – Borussia Moenchengladbach 1:1 (1:0) Grupa K Slovan Bratysława – Wolverhampton Wanderers 1:2 (1:0) Besiktas Stambuł – SC Braga 1:2 (0:1) Grupa L AZ Alkmaar – FK Astana 6:0 (2:0) Partizan Belgrad – Manchester United 0:1 (0:1) Następną kolejkę zaplanowano na 7 listopada, z wyjątkiem meczu Vitorii Guimaraes z Arsenalem Londyn, który rozegrany zostanie dzień wcześniej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

