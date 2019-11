11 listopada pierwszym w tym roku dniem bez wypadku śmiertelnego Poniedziałek 11 listopada był pierwszym w tym roku dniem, w którym nikt nie zginął na drodze – poinformował podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Dodał, że cały ostatni długi weekend, gdy policja prowadziła akcję przeciwko piratom drogowym, należał do bezpiecznych. Akcja “Listopadowy weekend” rozpoczęła się w piątek o godzinie 6 i trwała do godziny 22 w poniedziałek. Działania rozpoczęły się od kaskadowych pomiarów prędkości. Wykorzystano w nich oznakowane i nieoznakowane radiowozy, a także auta wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Z danych przekazanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w ciągu czterech dni akcji doszło do 234 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 274 zostały ranne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

