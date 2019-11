11 tysięcy naukowców ostrzega przed „cierpieniem nie do opisania” „Jako naukowcy mamy moralny obowiązek ostrzegać ludzkość o każdym katastrofalnym zagrożeniu i »mówić jak jest«” – piszą autorzy najnowszej publikacji w magazynie „BioScience”. Ostrzegają, że katastrofa klimatyczna będzie dla ludzkości „cierpieniem nie do opisania”. Opisują kroki, jakie należy podjąć. Ich zdaniem wzrost PKB trzeba zastąpić innymi priorytetami Dokładnie 40 lat temu pięćdziesięciu specjalistów spotkało się na szczycie w Genewie, gdzie ustalono, że globalne ocieplenie postępuje za szybko i z czasem może stać się niebezpieczne. Już wtedy ogłoszono, że przyszedł czas na działanie. „Od tamtej pory podobne alarmy były podnoszone w 1992 roku podczas szczytu w Rio, w 1997 przy podpisywaniu Protokołu z Kioto i w 2015, kiedy państwa zawarły Porozumienie Paryskie, a także podczas wielu innych zgromadzeń naukowych. Naukowcy mówią o tym od dawna. A postęp i tak jest zbyt powolny. Emisje gazów cieplarnianych rosną, powodując zgubne skutki dla klimatu” – czytamy w artykule. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

