8 bramek w rewanżowym meczu Chelsea z Ajaxem w LM Osiem goli, w tym dwa samobójcze, dwie czerwone kartki, fenomenalne tempo i emocje od pierwszej do ostatniej minuty. Po spotkaniu będącym idealną promocją piłki nożnej Chelsea zremisowała na Stamford Bridge 4:4 z Ajaksem w 4. kolejce grupy H Ligi Mistrzów. Drużyny ze stolicy Anglii i Holandii spotkały się już dwa tygodnie wcześniej. Wtedy jednak z dużej chmury spadł mały deszcz. W Amsterdamie padła tylko jedna bramka, którą zdobył w końcówce dla Chelsea Michy Batshuayi. Najwidoczniej obie ekipy postanowiły wszystko, co najlepsze i najbardziej emocjonujące, zostawić na rewanż. Ajax i Chelsea zachwycały kibiców już od pierwszych minut. Dokładnie od drugiej, gdy Tammy Abraham przeciął centrę Quincy’ego Promesa z rzutu wolnego i strzelił gola samobójczego. Odpowiedź Chelsea była natychmiastowa, już po 180 sekundach z rzutu karnego trafił Jorginho. Dwie bramki w pierwszych pięć minut były tylko szaloną zapowiedzią tego, co nadeszło w dalszej części meczu. Gdy po dziesięciu minutach gry drugiej połowy do bramki trafiał Donny van de Beek, Ajax miał wszystko pod kontrolą. Półfinaliści tegorocznej Ligi Mistrzów prowadzili wówczas już 4:1 i wydawało się, że absolutnie nic nie może się im tego wieczora stać. Przy dwóch wcześniejszych golach Holendrów palce maczał Hakim Ziyech. Najpierw asystował przy trafieniu Promesa, później uderzył fenomenalnie z rzutu wolnego w słupek, po czym piłka po drodze odbiła się od Kepy Arrizabalagi i wpadła do siatki. Gospodarze bardzo szybko wzięli się do pracy i w pełni oddali się szaleństwu, które narzucił Ajax. Już po ośmiu minutach zaczęli zmniejszać straty za sprawą trafienia Cesara Azpilicuety, a już po dwunastu kolejnych złapali kontakt z gośćmi. Po raz kolejny z karnego trafił Jorginho, lecz tym razem o wiele ważniejsze było to, co poprzedziło jedenastkę. Z boiska wylecieli wówczas Daley Blind i Joel Veltman, obaj za drugie żółte kartki. Chelsea musiała ten dzień skończyć chociaż z punktem. Fenomenalny wieczór na Stamford Bridge, z marszu kandydujący do miana meczu sezonu, zwieńczył kwadrans przed końcem Reece James. Dobił wówczas główkę Kurta Zoumy, która zatrzymała się na poprzeczce. Chelsea – Ajax Amsterdam 4:4 (1:3) Bramki: dla Chelsea – Jorginho dwie (5-karny, 71-karny), Cesar Azpilicueta (63), Reece James (74); dla Ajaksu – Tammy Abraham (2-samob.), Quincy Promes (20), Kepa Arrizabalaga (35-samob.), Donny van de Beek (55). Czerwone kartki: Daley Blind (Ajax, 68), Joel Veltman (Ajax, 69). Sędzia: Gianluca Rocchi (Włochy). Wyniki wtorkowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów: grupa E SSC Napoli – FC Salzburg 1:1 (1:1) Liverpool – KRC Genk 2:1 (1:1) grupa F Barcelona – Slavia Praga 0:0 Borussia Dortmund – Inter Mediolan 3:2 (0:2) grupa G Zenit Sankt Petersburg – RB Lipsk 0:2 (0:1) Olympique Lyon – Benfica Lizbona 3:1 (2:0) grupa H Chelsea Londyn – Ajax Amsterdam 4:4 (1:3) Valencia – Lille OSC 4:1 (0:1) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.