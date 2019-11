Gol Lewandowskiego i dobra nowina w Lidze Mistrzów Hans-Dieter Flick udanie zadebiutował na ławce trenerskiej Bayernu. Dzięki golom Roberta Lewandowskiego i Ivana Perisicia mistrzowie Niemiec w środę pokonali Olympiakos Pireus 2:0. Po tej wygranej bawarska drużyna jest już pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W ostatnich dniach w monachijskim klubie działo się naprawdę dużo. W sobotę drużyna w kompromitującym stylu przegrała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt 1:5 i spadła na czwarte miejsce w tabeli Bundesligi. Zgodnie z przewidywaniami dobę później pracę w Bayernie stracił dotychczasowy trener Niko Kovac. Chorwat pracował w Monachium tylko nieco ponad 16 miesięcy. Jego tymczasowym następcą został Hans-Dieter Flick, były współpracownik Joachima Loewa w niemieckiej kadrze. Po zaledwie dwóch dniach treningów 54-letni szkoleniowiec zadebiutował w Lidze Mistrzów. Wydawało się, że lepszego rywala na takie spotkanie nie mógł sobie wymarzyć. Olympiakos w trzech pierwszych meczach wywalczył tylko punkt. Zupełnie inaczej niż Bayern, który wygrał wszystkie dotychczasowe spotkania. Wiadomo było, że zwycięstwo w tym starciu, którego sędzią był Paweł Raczkowski, sprawi, iż gospodarze będą pewni awansu do 1/8 finału. Monachijczycy od początku ruszyli do ataku. Byli jednak bardzo nieskuteczni. Nawet dobre akcje kończyły się słabymi kopnięciami. Próbował także Lewandowski, ale jego uderzenie głową z 25. minuty było zbyt lekkie. Gospodarze przeważali, ale nic z tego nie wynikało. Goście nie mieli nawet jednej dobrej akcji. Mimo to utrzymywali dobry wynik. Po zmianie stron obraz spotkania był bardzo podobny. Bayern atakował z dużą werwą, a goście mieli sporo szczęścia. Na dodatek bardzo dobrze w ich bramce prezentował się Portugalczyk Jose Sa. W 69. minucie nie dał jednak rady zatrzymać kopnięcia Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w piękny sposób wykorzystał podanie z prawej strony Francuza Kingsleya Comana. Dla Lewandowskiego to była szósta bramka w tym sezonie Ligi Mistrzów, a 59. w całej historii jego występów w tych rozgrywkach. Polak traci tylko jednego gola do czwartego w klasyfikacji wszech czasów Karima Benzemy z Realu Madryt. To było także 216. trafienie “Lewego” w barwach Bayernu. Po swoim szóstym trafieniu w obecnej edycji Ligi Mistrzów Lewandowski zaczął się cieszyć w wyjątkowy sposób. Umieścił piłkę na brzuchu pod koszulką, a do ust wsadził kciuk. Nie ma wątpliwości – w ten sposób Lewandowski ogłosił światu, że jego żona Anna jest w ciąży. Chwilę później szczęśliwym rodzicom pogratulowała przyjaciółka rodziny Monika Pyrek. “Tata już ogłosił światu super nowinę! Gratulacje kochani! Z dwójką raźniej” – napisała była mistrzyni skoku o tyczce. Potwierdzili w sieci Temat ojcostwa Lewandowskiego od razu stał się przedmiotem gratulacji i komentarzy w sieci. W końcu informację potwierdziła też Anna Lewandowska, która na swoim Instagramie umieściła wymowne zdjęcie męża cieszącego się w środowym meczu. “Dziecko w drodze!” – napisał po angielsku w mediach społecznościowych sam piłkarz, już po zakończeniu meczu. Dwadzieścia minut później drugiego gola dla miejscowych strzelił Perisić. Chorwat pojawił się na murawie zaledwie 33 sekundy wcześniej. Zastąpił Serge’a Gnabry’ego i zdobył najszybszą bramkę po wejściu na boisko w Lidze Mistrzów od kwietnia 2017 roku. Do końca nic już nie zmieniło. Rywale z Grecji w całym meczu nie oddali nawet jednego celnego strzału. Bayern z kompletem zwycięstw jest zdecydowanym liderem grupy B. W drugim meczu Tottenham rozbił w Belgradzie Crvenę Zvezdę 4:0. Bayern – Olympiakos 2:0 (0:0) Bramki: Lewandowski (69.), Perisić (89.) Wyniki środowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów: grupa A Real Madryt – Galatasaray Stambuł 6:0 (4:0) Paris Saint Germain – FC Brugge 1:0 (1:0) grupa B Bayern Monachium – Olympiakos Pireus 2:0 (0:0) Crvena Zvezda Belgrad – Tottenham Hotspur 0:4 (0:1) grupa C Dinamo Zagrzeb – Szachtar Donieck 3:3 (1:1) Atalanta Bergamo – Manchester City 1:1 (0:1) grupa D Lokomotiw Moskwa – Juventus Turyn 1:2 (1:1) Bayer Leverkusen – Atletico Madryt 2:1 (1:0) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

