Koniec 40-letniej kariery

Po 40 latach kariery w kanadyjskim hokeju 85-letni były trener, a od 1980 r. ekspert i komentator Don Cherry został zwolniony w lukratywnej posady w swoim segmencie “Coach’s Corner” na kanale telewizyjnym Sportsnet. Zwolniono go 11 listopada, w Dniu Pamięci.

W przerwie sobotniego meczu hokejowego podczas legendarnego programu “Hockey Night in Canada” Cherry z oburzeniem komentował fakt, że wielu ludzi nie kupuje i nie nosi charakterycznych dla kanadyjskiego Dnia Pamięci czerwonych maków. Szczególnie skrytykował imigrantów: “Wy wszyscy ludzie… Przyjechaliście tutaj, kochacie nasz styl życia, kochacie nasz dobrobyt, więc moglibyście przynajmniej wydać kilka dolarów na te maki. Ci ludzie zapłacili za życie, którym cieszycie się w Kanadzie i to zapłacili najwyższą cenę.”

Za jego słowa przeprosiła stacja telewizyjna Sportsnet – jej prezes Bart Yabsley wydał oświadczenie, że sport ma łączyć, a nie dzielić ludzi. Podkreślił, że komentarze Cherry’ego nie odzwierciedlają wartości stacji. “Don jest synonimem hokeja i odegrał istotną rolę w rozwoju dyscypliny przez ostatnie 40 lat. Chcielibyśmy podziękować mu za jego wkład w dyscyplinę oraz transmisje sportu w Kanadzie”.

Od komentarza Cherry’ego odcięły się także władze NHL, a krytykę wyrazili też politycy.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Cherry obraźliwie wyrażal się o innych grupach – ludności rdzennej, frankofonach. Kanadyjska komisja ds. standardów w programach telewizyjnych poinformowała, że otrzymywała bardzo wiele skarg na Chery’ego i że kolejnych już nie będzie przyjmować.

Cherry był trenerem drużyn NHL Boston Bruins i Colorado Rockies, prowadził także Kanadę na Mistrzostwach Świata w 1981 roku. Ale największą sławę przynioła mu rola eksperta telewizyjnego, którą pełnił od 1980 roku. Często wygłaszał na antenie swoje poglądy polityczne, słynął zawsze z ostrego języka i budził kontrowersje. Ze względu na pozycję hokeja w swojej ojczyźnie stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Kanadzie. Był bez wątpienia najbardziej znanym hokejowym ekspertem medialnym na świecie. W cyklu “Coach’s Corner” występował przez 33 lata z dziennikarzem Ronem MacLeanem najpierw w publicznej stacji CBC, a później po przejęciu praw do transmisji NHL w telewizji Sportsnet.



Ron MacLean, siedzący obok Cherry’ego w trakcie jego sobotniego wystąpienia, na początku swojego kolejnego programu publicznie przeprosił za to, że się do niego nie odniósł na antenie. “Don Cherry wypowiedział słowa, które były raniące i dyskryminujące, całkowicie niewłaściwe. Jako telewizja Sportsnet przepraszamy, bo nie reprezentują one wartości, którymi się kierujemy. Wiemy, że różnorodność jest siłą tego kraju. Ja także jestem winien Wam przeprosiny, ponieważ siedziałem obok, nie wyłapałem tego i nie zareagowałem. To była wielka lekcją dla mnie i Dona. Zrobiliśmy źle i szczerze za to przepraszam. Chcę podziękować wszystkim, którzy domagali się ode mnie reakcji”.



Na Twitterze napisał: “Powinienem się zachować inaczej. To był dzielący ludzi moment i nie powinienem do tego dopuścić. Pracuję z Donem od 30 lat i obaj kochamy hokej. Ale wiem, że tym razem Was zawiedliśmy. Uważam hokej za część tego, co nas spaja. Mam zaszczyt podróżowania po Kanadzie, żeby cieszyć się naszym narodowym sportem i wiem, że różnorodność jest jedną z największych sił naszego kraju”.

Jego przeprosiny wywołały krytykę ze strony Cherry’ego. Uznał je prawie za zdradę.

Cherry powiedział po fakcie, że jest mu przykro, że tak się skończyla jego długa kariera, ale nie przeprosił.

Znawcy hokeja podkreślają, że jednym z haseł NHL jest, że ‘Hokej jest dla wszystkich’ i Don Cherry wyraźnie zapomniał o tym.