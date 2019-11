Ciąg dalszy sprawy zwolnienia legendy hokeja Tydzień po wypowiedzi słynnego komentatora hokejowego, 85-letniego Dona Cherry’ego, która doprowadziła w poniedziałek do jego zwolnienia przez stację Sportsnet po ponad 30 latach pracy, współpracownik i przyjaciel Cherrye’go Ron MacLean wygłosił długi monologi podczas pierwszej przerwy w sobotnim programie „Noc hokeja w Kanadzie”. Przerwy takie były tradycyjnie wypełnione dialogiem obu gospodarzy programu, ale w sobotę nie było już Dona Cherry’ego. Histora zwolnienia Dona Cherry’ego Segment zaczął się bez muzyki – ponury MacLean przemawiał do kamery przez prawie pięć minut w starając się wyjaśnić swoje zachowanie przez ostatni tydzień i żegnając segment “Kącik trenera”. „Znacie tę historię, Kącika trenera już nie ma” – powiedział MacLean, który dodał, że spędził tydzień na zastanawianiu się i słuchaniu własnego serca. MacLean długo mówił o swoim bliskim związku z Cherry’m i wspólnej 38-letniej pracy przy programie Hockey Night. „Były kroki, które należało podjąć z powodu tego, co powiedział Don. Ale on nie chciał zrobić tych kroków. Więc dokonał wyboru, a ja dokonałem wyboru, a potem następnego, co było naprawdę trudnym wyborem – stąd prawdopodobnie nieprzespane noce przez cały tydzień (…) postanowiłem pójść w jedną stronę, a on w drugą”. MacLean zakończył nazywając Cherry’ego „fantastycznym człowiekiem”. „Bardzo cię kocham i oddajemy ci honor dziś wieczorem”. Odejście Cherry’ego wywołało wiele dyskusji wśród fanów hokeja na temat tego, jaka może być przyszłość popularnego segmentu. W sobotę, zamiast zwykłego przekomarzania się Rona i Dona, stacja postanowiła pokazać hokeistów, którzy trafili do Hokejowej Galerii Sław w 2019 r. Podczas pierwszej sobotniej przerwy. MacLean przeprowadził wywiad z Hayley Wickenheiser i Guyem Carbonneau. Wickenheiser wspomniała o Cherry’m, mówiąc, że docenia, że ​​„zawsze mówił o hokeju dla kobiet”. Cherry, pochodzący z Kingston, Ont., dołączył do Hockey Night in Canada w 1980 roku jako analityk i był tak popularny, że był CBC później stworzyło „Kącik trenera” jako forum dla Cherry’ego i MacLeana. Pełna wypowiedź Rona MacLeana Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.