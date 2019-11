13-latek przeżył masakrę mormońskiej rodziny 13-letni chłopiec przeżył atak członków meksykańskiego kartelu narkotykowego na konwój samochodów, którym podróżowała rodzina amerykańskich mormonów. Chłopiec ukrył w zaroślach rodzeństwo, a sam przeszedł 23 km w poszukiwaniu pomocy. W poniedziałkowym ataku zginęły trzy kobiety i sześcioro dzieci.

Ofiary ataku to członkowie kolonii mormonów LeBaron, którzy osiedlili się w Meksyku, by uniknąć prześladowań w Stanach Zjednoczonych za poligamię. W sumie żyje ich tam około 3000 osób. Minister do spraw bezpieczeństwa Meksyku twierdzi, że grupa została zaatakowana omyłkowo, bandyci wzięli ich za kogoś innego. W stanie Sonora, gdzie doszło do masakry, o wpływy walczą dwa rywalizujące ze sobą gangi narkotykowe. Grupa trzech matek i 14 dzieci jechała trzema autami z Bavispe do Chihuahua. Jak twierdzi CNN, kobiety postanowiły jechać razem w konwoju ze względów bezpieczeństwa.

