28. Finał WOŚP w Kanadzie – zgłaszajcie sie do pomocy! Już w styczniu kolejna wielka akcja charytatywna, której patronujemy jako “Gazeta” od początku jej organizowania w Kanadzie – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). O WOŚP w “Gazecie” Tegoroczna szefowa Sztabu WOŚP Toronto Ewa Henry-Dawson donosi: “Kochani, mamy zarejestrowany Sztab Toronto! Wiatr w Żagle, czyli zaczynamy działać po raz kolejny dla Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Jeśli chcecie podziałać na rzecz chorych dzieci w Polsce – zapraszamy. Finał w tym roku jest w niedzielę 12 stycznia 2020. My stoimy z puszkami pod polskimi sklepami w GTA i okolicach, pod polonijnym centrum w Mississaudze, pod kościołami już od piątku, 10 stycznia. Organizujemy koncert, aukcję, więcej szczegółów już niedługo, zapraszamy twórczynie, darczyńców i twórców, muzyczki i muzyków, dobrych ludzi, którzy chcą odmrozić nosy i nogi i w atmosferze radości i przyjaźni przysłużyć się Polsce. Piszcie na: 28wospkanada@gmail.com Nasz sztab ruszył z kopyta. Kto jeszcze nie zdecydował się żeby być wolontariuszem niech szybko myśli bo mamy ograniczoną liczbę wolontariuszy i kilka miast w Kanadzie do ogarnięcia. Jednocześnie pamiętajcie, kochani, że 12 stycznia we “Fregacie” podczas koncertu będziemy prowadzić aukcję, zatem z wielka radością przyjmiemy fanty, usługi, pomysły – na 28wospkanada@gmail.com”. ••• Koncert we “Fregacie” 12 stycznia Koncert organizuję po raz trzeci ja i dlatego proszę wszystkich zainteresowanych pomocą, występem na koncercie czy pragnących wspomóc w jakikolwiek sposób o bezpośredni kontakt – Małgorzata P. Bonikowska, mbonikowska@gazetagazeta.com Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

