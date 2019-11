Koncert celebrujący… 300-lecie

“To był wspaniały wieczór”, “Długo będę pamiętała ten koncert”, “Dzieciaki z chóru były przepiękne, ta malutka mulatka śpiewająca po polsku – coś pięknego”, “Fajny pomysł z Moniuszką na scenie”, “Widać było, że wszyscy soliści znakomicie się czuli w tej pięknej sali i przy takich owacjach”, “Brawo, Maestro Rozbicki, on wie jak robić wielki show” – to kilka z wielu opinii, jakie zebrałam w foyer Christian Performing Arts Centre po koncercie, który Andrzej Rozbicki zorganizował 26 października z okazji trzech rocznic: 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, 25-lecia Celebrity Symphony Orchestra i 75. rocznicy Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Jak to z humorem ujął, był to koncert… 300-lecia (200 lat Moniuszki, 25 lat CSO i 75 lat KPK).

Był to już kolejny koncert, który odbył się w znakomitej sali koncertowej kościoła Church on The Queensway, gdzie dyrektorem artystycznym jest nasz rodak Artur Wachnik, producent i reżyser wystawianych tam licznych przedstawień teatralnych, aktor w wielu przedstawieniach, który w koncercie wcielił się w rolę dosyć niezwykłego gospodarza wieczoru – samego mistrza Stanisława Moniuszki.

A ogromna sala, oferująca spektakularne efekty świetlne, ogromne telebimy i bardzo dużo miejsca przed sceną, pozwoliła na to, aby poza solistami i orkiestrą, program urozmaiciły dziecięcy chór i tancerze w strojach z epoki z zespołu Lechowia.

Pierwsza część koncertu poświęcona była Stanisławowi Moniuszce (1819-1872) – usłyszeliśmy najbardziej znane arie z jego najważniejszej opery “Straszny dwór”, a także kilka pieśni tego kompozytora, uznanego za twórcę polskiej opery, m.in. słynną “Prząśniczkę” i “Niepewność” (w sumie Moniuszko, bardzo płodny kompozytor, stworzył 9 oper i 278 pieśni. Komponował także balety, operetki i muzykę kościelną). Solo, w duetach i kwartetach zaprezentowali je znakomici goście z Polski: sopran Joanna Horodko, solistka Opery Poznańskiej, mezzosopran Elżbieta Kaczmarzyk, solistka Opery Wrocławskiej, tenor Tomasz Janczak, dyrektor Karkonoskiego Festiwalu Operowego i dyrektor naczelny Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, a także baryton Kamil Pękala, solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku i wokalista koncertów Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu. Publiczność ujęły ich piękne głosy, znakomita prezencja sceniczna i wyraźna przyjemność występowania razem przed kanadyjską publicznością. Poza solistami z Polski wystąpiła młoda kanadyjska sopranistka Caroline Stańczyk, która niedawno ukończyła studia na UofT, a tego wieczoru wspaniale komponowała się z doświadczonymi kolegami.

Druga część koncertu – jak to u Andrzeja Rozbickiego, który lubi łączenie epok, gatunków i stylów – była okazją do popisu solistów i orkiestry w bardzo zróżnicowanym repertuarze – od Mozarta i Verdiego do Krzesimira Dębskiego i Budki Suflera. Było barwnie, wesoło i z rozmachem.

Ogromnie podobał się występ dziecięcego chór pod dyrekcją śpiewającej pięknie po polsku czarnoskórej śpiewaczki Siony Neale-Majewski i młodych tancerzy z Lechowii.

W czasie koncertu nie zabrakło momentów wzruszeń. Odznaczenia odebrali muzycy ze świętującej ćwierćwiecze Celebrity Symphony Orchestra:

Zasłużony dla Kultury Polskiej (odznaczenie nadane przez władze RP) otrzymały:

Elizbieta Bulanowski

Ivana Popovic

Daniela Kępowicz,

Vesna Vukusic

Alexandra Haninek

Anna Murphy

Irena Obszańska

Celebrity Awards, przyznane przez Maestro A. Rozbickiego, otrzymali:

Bożena Szubert

Zelda Fonari

Vera Boychukli

Iryna Vertypolokh

Joseph Cordi

oraz

Caroline Stańczyk

Piękne statuetki – Celebrity Awards 2019 – wręczył też Andrzej Rozbicki grupie sponsorów i osób, które “poświęcały swój czas i cierpliwość” przez te wszystkie lata, wspierając orkiestrę i jej dyrygenta:

Karen Evans, PLL LOT

Dr. Maciej Zajac

Grzegorz Tautt

Karol Switakowski

Teresa Wierzbicka

Malgorzata P. Bonikowska (bardzo dziękuję za wyróżnienie!)

Alfred Zawadzki

Andrzej Kumor

oraz dr Renata Szczepanska, John Iwaniura, dr Ryszarda Russ i Marek Tufman.

Finał trwał długo bo nikt nie chciał żeby koncert się kończył. Publiczność kolejnymi owacjami na stojąco domagała się kolejnych bisów, a jeden z nich był szczególny: wszyscy artyści zaśpiewali specjalne “Sto lat” z życzeniami dla Maestro Andrzeja Rozbickiego i jego orkiestry.

Brawo! Orkiestrze i jej szefowi życzymy kolejnego ćwierćwiecza w imieniu zachwyconych koncertem widzów.

