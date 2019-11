Abp Juliusz Paetz pochowany na cmentarzu na Starołęce Uroczystości pogrzebowe abp. Juliusza Paetza, byłego metropolity poznańskiego, rozpoczęły się rano w katedrze na Ostrowie Tumskim. Po godz. 9 trumnę wyniesiono ze świątyni i przewieziono na cmentarz na Starołęce. Trumna z ciałem arcybiskupa Paetza opuściła katedrę poznańską po godz. 9 – podaje epoznan.pl. Hierarcha pochowany został na cmentarzu parafialnym św. Antoniego Padewskiego na Starołęce. Tam też spoczywa jego brat. – Sytuacja, w której się znaleźliśmy, posłuży oczyszczeniu Kościoła poznańskiego – powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki na spotkaniu z dziennikarzami, kiedy trwała uroczystość pogrzebowa na Starołęce. – W trosce o jedność Kościoła, proszę wszystkich wiernych, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu – dodał. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.