Abp. Paetz ma zostać pochowany w katedrze. Jest list sprzeciwu. Pod petycją o odwołanie niewłaściwej zdaniem sygnatariuszy decyzji pojawia się coraz więcej podpisów. W tej chwili wśród zgorszonych decyzją są już m.in. publicysta Tomasz Terlikowski, dominikanin o. Roman Bielecki oraz ks. Daniel Wachowiak. Abp Juliusz Paetz zmarł w piątek. Archidiecezja poznańska poinformowała, że "miejsce pochówku, jak również forma pogrzebu, zgodne z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1178, kan. 1242), zostały ustalone w wyniku konsultacji ze Stolicą Apostolską i Nuncjaturą Apostolską w Polsce oraz rodziną zmarłego". Duchowny ma więc spocząć w poznańskiej katedrze. W sprawie pojawiła się petycja. – Jest ona wyrazem potężnej troski o Kościół, ale też sygnałem, że nam, także przedstawicielom poznańskiego duchowieństwa, nie jest to obojętne – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info ks. Daniel Wachowiak, jeden z inicjatorów petycji.

