Akcyza na alkohol i papierosy w górę Wyższą akcyzę na alkohole i papierosy przewiduje projekt, który rząd przyjął w czwartek w trybie obiegowym i wysłał do Sejmu – wynika z informacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na tej zmianie budżet ma w przyszłym roku zyskać dodatkowe 1,7 miliarda złotych. “Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (…) o podatku akcyzowym (…), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu. Jak podano, proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10 proc. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że dzięki zmianie budżet zyska w przyszłym roku ok. 1,7 mld zł i po tyle samo w kolejnych latach. Dane te uwzględniają dodatkowe wpływy z akcyzy i VAT. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

