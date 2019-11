“Albo się porozumieją, albo pozarzynają”. Była mistrzyni Europy o konflikcie w kadrze siatkarek. Bunt siatkarek reprezentacji Polski i ich konflikt z trenerem Jackiem Nawrockim wstrząsnęły środowiskiem sportowym w naszym kraju. Zbulwersowana przebiegiem wypadków jest także Małgorzata Niemczyk. – Mnie zależy na tym, by w kadrze występowały najlepsze zawodniczki, a nie te, które będą akceptować decyzje Polskiego Związku Piłki Siatkowej – mówi w rozmowie z eurosport.pl mistrzyni Europy z 2003 roku, a obecnie posłanka. Niezadowolenie reprezentantek Polski nawarstwiało się od dłuższego czasu, ale dopiero w środę konflikt ujrzał światło dzienne. Siatkarki swojemu trenerowi i całemu sztabowi zarzuciły brak profesjonalizmu i kompetencji, złe prowadzenie zespołu. Ich zdaniem Nawrocki miewał ataki furii, bagatelizował i negatywnie podchodził do prób rozwiązania bieżących problemów. Zarzucają mu też brak komunikacji w trakcie sezonu klubowego, nie przykładanie należytej wagi do ich stanu zdrowia oraz obniżanie poczucia wartości zespołu. Zawodniczki uznały, że nie widzą możliwości dalszej współpracy z selekcjonerem. Tymczasem PZPS przedłużył z trenerem Nawrockim kontrakt do 2022 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.