Atak na konwój z pracownikami kanadyjskiej firmy Co najmniej 37 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w ataku na konwój przewożący pracowników kanadyjskiej firmy Semafo na wschodzie Burkiny Faso – poinformowały w środę późnym wieczorem lokalne władze, podkreślając, że jest to prowizoryczny bilans tego ataku. Bilans ten obejmuje na razie jedynie cywilów. W zasadzce mogli zginąć także żołnierze, którzy eskortowali konwój. Kanadyjska firma Semafo z siedzibą w Montrealu prowadzi eksploatację złóż złota w Burkinie Faso. Do ataku na kolumnę pięciu autobusów z jej pracownikami doszło około 40 km przed miejscowością Boungou, gdzie znajduje się kopalnia złota.

