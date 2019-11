Banaś zaproszony przez Senat do złożenia wyjaśnień

Senat co prawda nie ma możliwości prawnych do wezwania Mariana Banasia do złożenia wyjaśnień, lecz może zaprosić polityka do złożenia wyjaśnień w sprawie jego oświadczeń majątkowych. – Senat, przypomnę, brał udział w wyborze pana Banasia na prezesa NIK. Chcielibyśmy zapytać pana Banasia o to dlaczego – delikatnie mówiąc – zostaliśmy w jakiś sposób oszukani przez niego – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu powiedział dziennikarzom PAP o potrzebie wezwania Mariana Banasia przed senackie komisje: ustawodawczą lub praw człowieka, praworządności i petycji. Tomasz Grodzki zapewnił, że Senat posiada opinię prawną co do instrumentów, jakich może użyć, by ściągnąć do siebie szefa NIK.

– Nie możemy powoływać komisji śledczej, nie możemy wzywać pana Banasia, możemy go zaprosić do Senatu, ponieważ uczestniczyliśmy w procedurze jego wyboru. To jest nasz mandat, by zaprosić go do złożenia wyjaśnień – powiedział Grodzki.