Banaś zgarnął wysokie premie w resorcie finansów Marian Banaś jeszcze jako wiceminister finansów miał otrzymywać – obok pensji – wysokie dodatki. Okazuje się, że łączenie na tym stanowisku wziął 67,4 tys. zł premii.

Informacje o nagrodach dla ministrów oraz wiceministrów w Ministerstwie Finansów w latach 2016, 2017 i 2018, zaprezentował wiceminister Leszek Skiba. To odpowiedź na interpelację Cezarego Tomczyka, posła Platformy Obywatelskiej. Z zamieszczonych przez wiceministra danych dowiadujemy się, że w 2016 roku Banaś otrzymał dwie nagrody – łącznie 16 tys. zł – jako bonusy za jego obowiązki w ramach funkcji podsekretarza i sekretarza stanu. To najwyższy dodatek spośród wymienionych w zestawieniu wiceministrów. Nawet ówczesny minister Paweł Szałamacha dostał mniej – 8 tys. zł.

