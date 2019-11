Bańka oficjalnie prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej W czwartek w Katowicach Rada Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej zatwierdziła przez aklamację wybór Witolda Bańki na szefa tej organizacji. Jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku. – Ale na pewno nigdy nie będzie zgody na kompromisy z oszustami, z tymi co manipulują i chcą niszczyć sport – oświadczył Bańka. Minister sportu i turystyki zastąpi na stanowisku Craiga Reedie’ego, który funkcję tę pełni od 2014 roku. – Przede mną trudne zadanie. Na pewno będzie wymagało ciężkiej pracy, zaangażowania, budowania mostów i kompromisów. Ale na pewno nigdy nie będzie zgody na kompromisy z oszustami, z tymi co manipulują i chcą niszczyć sport – powiedział były polski lekkoatleta. W stolicy Górnego Śląska zatwierdzono decyzję podjętą 14 maja w Montrealu, kiedy zgodnie z zasadą rotacji przedstawiciele rządów w Radzie Fundacji WADA wybrali Bańkę. Kontrkandydatem był wówczas Marcos Diaz z Dominikany. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.