Bez wiz do USA – co to naprawdę znaczy?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Od 11 listopada 2019 roku Polska została formalnie włączona do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Do programu tego należy już 37 innych krajów. Osoby, które zamierzają jechać do USA nie muszą już starać się o wizę, tylko o ESTA (elektroniczny system autoryzacji podróży). O ESTA trzeba się starać jeżeli ktoś zamierza pojechać do USA w celach turystycznych i nie zamierza przebywać uw USA więceji niż 90 dni.

W innych przypadkach – w tym jeżeli ktoś chce studiować lub pracować – musi wciąż uzyskać odpowiednią wizę zanim pojedzie do USA. Jeżeli ktoś posiada ważną wizę – nie musi starać się o ESTA i może wyjechać do USA aż do momentu ostatniego dnia ważności tej wizy.

Posiadacze wiz mogą przebywać na terenie USA do 6 miesięcy (jeżeli urzędnik na granicy nie zmienił autoryzacji na inny termin, np. krótszy). Warto pamiętać, że osoby wjeżdżające do USA na okres do 90 dni (posiadacze ESTA), nie mogą przedłużyć swojego pobytu.

Jeżeli ktoś wcześniej otrzymał odmowę wizy, nie powinien starać się o ESTA, ponieważ wynik będzie taki sam – odmowa. Podobnie ma się sprawa z osobami, które uprzednio złamały prawo USA (np. zostały tam dłużej). Tak samo jest z tymi, którzy mają rekord kryminalny, niezależnie z jakiego kraju.

ESTA kosztuje $14 USD. Ważna jest przez 2 lata i pozwala na wielokrotne podróże do USA w tym czasie. Wymagany jest paszport z czipem do odczytu komputerowego.

Jest to ogromnie pozytywna zmiana, tak, jak to było w przypadku zniesienia wiz do Kanady w 2008 roku. Jednakże warto zdawać sobie sprawę, że nie każda osoba kwalifikuje się, aby zostać wpuszczoną do USA czy do Kanady. Osoby z rekordem kryminalnym mogą się nie kwalifikować, podobnie jak osoby, które wcześniej przekroczyły termin przebywania na terenia Kanady czy USA.

Przy wypełnianiu kwestionariusza onlina trzeba uczciwie odpowiedzieć na pytania. Załóżmy, że odpowiadziało się na pytania w podaniu o eTA czy ESTA (do Kanady czy do USA) zgodnie z faktyczną sytuacją i otrzymało się zgodę. Co ta zgoda faktycznie znaczy? Otóż tylko to, że posiadacz eTA (do Kanady) czy ESTA (do USA) zostanie wpuszczony do samolotu lecącego do danego kraju. Tylko to jest gwarantowane: wpuszczenie do samolotu.

Natomiast (super ważne!!!) decyzja czy wpuścić podróżnego do kraju i jeśli tak to na ile (do Kanady czy do USA) podejmowana jest dopiero na miejscu, po wylądowaniu przyjezdnego. Jeżeli chodzi o Kanadę, to wiele osób… nie jest wpuszczanych i odsyłane są one z powrotem. Albo wpuszczane są na miesiąc, na tydzień, czy nawet… na jeden dzień. Podejrzewam, że sytuacja będzie podobna jeżeli chodzi o USA.

Zdecydowanie ruch bezwizowy z USA jest długo oczekiwanym, pozytywnym krokiem. Mam jednak nadzieję, że nie zostanie (odpukać w niemalowane!) ten program wstrzymany. Miało tak miejsce już w przeszłości: Kanada cofnęła bezwizowy ruch dla Czech, ponieważ za dużo przyjeżdżało osób, które po wylądowaniu, zamiast pobytu turystycznego, deklarowały, że zamierzają złożyć prośbę o azyl. Oby obywatele Polscy nie zaczęli nadużywać zaufania Amerykanów – zaufania, na które pracował nasz naród od wielu lat… od zawsze!

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

UWAGA – wciąż aktualna oferta pracy:

OFERTA PRACY: Firma budowlana z Kolumbii Brytyjskiej (okolice Vancouver) poszukuje wykwalifikowanego pracownika do pracy na stanowisku instalator okien/szklarz (glazier). Potrzebne kilkuletnie doświadczenie. Praca od zaraz, w pełnym wymiarze godzin, dobrze płatna ($26 na godzinę na start). Firma posiada gotową ofertę pracy LMIA, załatwia prawo do pracy na 2 lata, po czym jest możliwość starania się o pobyt stały. Proszę przysłać CV na isakowalewskioffice@gmail.com

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.