Co drugi Brytyjczyk uważa, że jego kraj przestanie istnieć Wielka Brytania może przestać istnieć w ciągu najbliższej dekady – uważa 50 proc. uczestników sondażu Ipsos MORI przeprowadzonego wśród obywateli Wielkiej Brytanii – informuje Reuters. W związku z brexitem do jakiego ma dojść 31 stycznia 2020 roku (jego datę przekładano już trzykrotnie, początkowo miało do niego dojść 29 marca) w Wielkiej Brytanii istnieje obawa, że dojdzie do odłączenia się od kraju Szkocji i Irlandii Północnej. Szkocka Partia Narodowa zapowiada, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE będzie dążyć do rozpisania kolejnego referendum w sprawie niepodległości kraju. Poprzednie – z 2014 roku – zakończyło się porażką zwolenników niepodległości (55 proc. głosujących zagłosowało za pozostaniem Szkocji w Wielkiej Brytanii). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

