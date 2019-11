Pierwszy koszyk ucieka Polakom Anglia pokonała Kosowo 4:0 (1:0) w wyjazdowym meczu grupy A eliminacji mistrzostw Europy 2020. W drodze do przyszłorocznej imprezy 12. gola strzelił Harry Kane. Sami kibice Synów Albionu stwierdzili, że w Prisztinie spotkali się z najlepszym przyjęciem w historii. W całym mieście powiewały angielskie flagi, a miejscowe bary przygotowały zniżki dla przyjezdnych, witając ich napisami “Welcome, brothers”. Taka sytuacja to efekt stacjonowania w Kosowie brytyjskich żołnierzy w ramach NATO-wskiej misji KFOR. Mistrzowie świata Francuzi pokonali w niedzielę w Tiranie Albanię 2:0 i ósmym zwycięstwem zakończyli udane eliminacje Euro 2020. Spotkanie w grupie H było istotne dla Polaków, którzy wciąż mają minimalne szanse na miejsce w pierwszym koszyku podczas losowania grup przyszłorocznego turnieju. Przed niedzielnym spotkaniem w grupie mistrzów świata wszystko było jasne – pewny awans mieli Francuzi oraz Turcy. Albańczycy, sensacyjni uczestnicy poprzednich mistrzostw Europy, kończyli nieudane eliminacje, ale entuzjazmu w Tiranie nie brakowało. A wszystko dlatego, że było to pierwsze spotkanie na nowym, stołecznym stadionie. Francuzi z roli faworyta zaczęli wywiązywać się błyskawicznie i szybko emocje miejscowych ostudzili. Nie minęło dziesięć minut, a Antoine Griezmann dośrodkował z rzutu wolnego, z czego skrzętnie skorzystał Corentin Tolisso. Było 1:0 i zapowiadało się na piłkarskie lanie. Na bramkę gospodarzy sunął atak za atakiem, ale gol padł już tylko jeden. Tym razem to Griezmann kończył akcję i Francuzi cieszyli się z ósmego zwycięstwa w eliminacjach. Wygrana Francuzów w Tiranie jest istotna w kontekście walki Polaków o pierwszy koszyk podczas losowania grup Euro. By Biało-Czerwoni się w nim znaleźli, muszą zostać spełnione trzy warunki. Podstawowym jest wygrana na Stadionie Narodowym ze Słowenią. Ponadto Hiszpania nie może w poniedziałek wygrać z Rumunią i Niemcy muszą dzień później przegrać z Irlandią Północną. Takich rozwiązań trudno się spodziewać, ale Polacy miejsce w koszyku numer dwa mają już pewne. Losowanie odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie, jednym z miast-gospodarzy turnieju. W poniedziałek rozstrzygnie się rywalizacja w grupie D, w której o dwa premiowane awansem miejsca walczą Dania, Szwajcaria oraz Irlandia. W Dublinie Irlandczycy zagrają z Duńczykami, a Szwajcarzy na wyjeździe zmierzą się z Gibraltarem. Fazę grupową zakończą wtorkowe mecze. Tego dnia wyłoniona zostanie druga – obok Chorwacji – drużyna z grupy E premiowana awansem: Węgry, Walia lub Słowacja. Na zakończenie eliminacji zagrają także Biało-Czerwoni, którzy po wygranej w sobotę w Jerozolimie z Izraelem 2:1 zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie G. Ostatnim akordem będzie mecz w Warszawie ze Słowenią. Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które potrwają od 12 czerwca do 12 lipca, nie mają jednego czy dwóch państw-gospodarzy. Mecze odbędą się w 12 miastach – od Hiszpanii po Azerbejdżan. Wezmą w nich udział 24 reprezentacje. Do 20 wyłonionych w eliminacjach dołączą cztery poprzez baraże Ligi Narodów. Wyniki niedzielnych meczów eliminacji Euro 2020: Luksemburg – Portugalia 0:2 Serbia – Ukraina 2:2 Bułgaria – Czechy 1:0 Kosowo – Anglia 0:4 Albania – Francja 0:2 Andora – Turcja 0:2 Mołdawia – Islandia 1:2. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

