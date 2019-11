Czy traci się pobyt stały?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Czy osoby, które kiedyś miały pobyt stały w Kanadzie, ale w pewnym momencie wyjechały z Kanady i nigdy tu nie powróciły, automatycznie straciły pobyt stały w Kanadzie?

Odpowiedź na to pytanie jest: nie. W prawie imigracyjnym Kanady jest tylko jeden przypadek, gdzie coś się wydarza automatycznie i utrata pobytu stałego nie jest tym wyjątkiem. Przeciwnie: wiele musi się wydarzyć, aby stracić raz otrzymany pobyt stały. Kiedy więc traci się pobyt stały – w jakich przypadkach?

Najłatwiej jest zrzec się go samemu. W tym celu trzeba złożyć podanie o zrzeczenie się pobytu stałego w Kanadzie, wyjaśnić dlaczego się go zrzekamy (kilka zdań na ten temat wystarczy), po czym rozpatrujący to podanie urzędnik imigracyjny podejmuje decyzję. Nie jest to trudna ani długa procedura. Osoba przestaje być stałym rezydentem Kanady gdy otrzymuje obywatestwo Kanady (w zasadzie powinnam napisać, że to jest najłatwiejsza droga „utraty” pobytu stałego w Kanadzie). W momencie kiedy zostaje podjęta ostateczna decyzja w sprawie osoby, która nie spełnia tzw. warunków rezydenta ( residency obligations) – pamiętamy, że warunkiem utrzymania pobytu stałego jest przebywanie w Kanadzie przez w sumie 2 lata z każdych 5 lat, które bierzemy pod uwagę (nie jest to specjalnie prosty koncept te „warunki rezydenta” i wymaga kalkulacji oraz znajomości zasad prawnych pod tym względem). W momencie kiedy wchodzi w życie (bez możliwości apelacji) lub wykonany zostaje rozkaz usunięcia osoby z Kanady. Oraz w kilku przypadkach osób, które otrzymały ochronę od Kanady (tzw. azyl – refugee status).

Ponieważ cały ten koncept nie jest prosty, radzę zasięgnąć konsultacji w konkretnym przypadku, aby otrzymać konkretną poradę zanim podejmie się decyzję co robić dalej, jeżeli jest się w takiej właśnie sytuacji jak jedna z wymienionych powyżej.

Najwięcej ludzi jest w sytuaci opisanej w punkcie 3, czyli wyjechali z Kanady i nie byli w Kanadzie przez co najmniej 3 ostatnie lata. Co mają więc zrobić, jeżeli chcą z powrotem przyjechać do Kanady?

Jest kilka możliwości. Trzeba je mądrze rozważyć w zależności od tego, dlaczego chce się do Kanady w ogóle przyjechać. Na przykład:

– jeżeli chce się przyjechać tylko z wizytą i nie chce się w ogóle już mieszkać w Kanadzie jako stały mieszkaniec, to najłatwiejsze i najszybze może być zrzeczenie się pobytu stałego (nr 1).

– jeżeli chce się wrócić do Kanady na stałe, można złożyć podanie o tzw. Travel Document. Jest to jednak bardzo trudna i żmudna procedura, której nie radzę się podejmować samemu (najłatwiej jest dostać odmowę). W takim przypadku może lepszą drogą byłby przylot do USA i z tamtąd przejazd do Kanady samochodem osobowym. W tym przypadku nie jest potrzebna ważna karta rezydenta (PR Card). Jeżeli ktoś decyduje się na taką drogę – warto uzyskać poradę prawną zanim wsiądzie się do samochodu lecącego do Kanady, ponieważ w takim przypadku może się wiele wydarzyć przy przekraczaniu granicy. Niejednokrotnie to jest właśnie najlepsza opcja (piszę tak z perspektywy mojej własnej praktyki zawodowej i sytuacji, z jakimi się spotykałam przez ostatnie kilka dekad).

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

UWAGA – wciąż aktualna oferta pracy:

OFERTA PRACY: Firma budowlana z Kolumbii Brytyjskiej (okolice Vancouver) poszukuje wykwalifikowanego pracownika do pracy na stanowisku instalator okien/szklarz (glazier). Potrzebne kilkuletnie doświadczenie. Praca od zaraz, w pełnym wymiarze godzin, dobrze płatna ($26 na godzinę na start). Firma posiada gotową ofertę pracy LMIA, załatwia prawo do pracy na 2 lata, po czym jest możliwość starania się o pobyt stały. Proszę przysłać CV na isakowalewskioffice@gmail.com

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.