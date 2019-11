Danuta i Lech Wałęsowie obchodzą Złote Gody W piątek mija 50. rocznica ślubu Danuty i Lecha Wałęsów. – Życzę im kolejnych 50 lat razem, żeby byli szczęśliwi, zadowoleni z dzieci i wnuków – mówi Jarosław Wałęsa. Ślub Danuty i Lecha Wałęsów odbył się 8 listopada 1969 r. Małżeństwo miało ośmioro dzieci. Syn pary, poseł Jarosław Wałęsa złożył rodzicom życzenia w dzienniku “Super Express”. – Cieszę się, że moi rodzice przeżyli ze sobą już 50 cudownych lat, bo mimo że tyle ze sobą przeżyli, kochają się tak jak pół wieku temu. Życzę im kolejnych 50 lat razem, żeby byli szczęśliwi, zadowoleni z dzieci i wnuków powiedział syn Lecha i Danuty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

