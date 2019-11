Darmowe bilety na podróż po Europie Każdy osiemnastolatek może zgłosić się do konkursu i wygrać bilety na letnią podróż po Europie. Właśnie rusza kolejna edycja programu DiscoverEU, który jest organizowany przez Komisję Europejską. Programem DiscoverEU zostaną objęci obywatele Unii Europejskiej, którzy urodzili się w okresie między 1 stycznia 2001 r. (włącznie) a 31 grudnia 2001 r. (włącznie). Konieczne jest też właściwe wypełnienie wniosku internetowego (należy podać prawidłowy numer dowodu tożsamości lub paszportu). Po uzupełnieniu dostępnego na stronie formularza należy rozwiązać quiz i odpowiedzieć na dodatkowe pytanie. Zgłoszenia oceni specjalna komisja, która wybierze laureatów. W styczniu 2020 r. uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, uzyskanych na podstawie quizu z ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

