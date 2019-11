Debiutant Tsitsipas królem Londynu Po raz pierwszy zagrał w kończącym sezon turnieju ATP Finals w Londynie i to był wyśniony debiut. Stefanos Tsitsipas z Grecji w decydującym pojedynku pokonał w niedzielę Austriaka Dominika Thiema 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4). Przed rozpoczęciem turnieju w Londynie trudno było spodziewać się, że w wielkim finale zagrają Austriak z Grekiem, a więc piąty i szósty zawodnik światowego rankingu. Obaj od początku imprezy kończącej sezon prezentowali się znakomicie i bez wątpienia zasłużyli na walkę o tytuł. Thiem w drodze do decydującego spotkania pokonał m.in. Rogera Federera ze Szwajcarii, Serba Novaka Djokovicia oraz obrońcę trofeum Aleksandra Zvereva z Niemiec. Tsitsipas miał nieco łatwiejszą drogę, ale w półfinale wygrał z Federerem w dwóch setach. Niedzielny pojedynek od początku był niezwykle zacięty. Pierwszy set trwał prawie 70 minut i zakończył się tie-breakiem. W nim minimalnie lepszy okazał się Thiem. W drugiej odsłonie na korcie niepodzielnie dominował Tsitsipas. Grek kapitalnie serwował i jeszcze lepiej returnował. Szybko dwukrotnie przełamał Austriaka. Wygrał szybko 6:2. Tsitsipas świetnie prezentował się na początku trzeciej partii. Prowadził już 3:1. Wydawało się, że Thiem z każdą kolejną akcją coraz mniej w siebie wierzy. Na dodatek można było odnieść wrażenie, że nie ma już siły. Tymczasem w niewiarygodny sposób się odrodził. Przełamał przeciwnika, wygrał dziewięć z 11 akcji i za chwilę prowadził 4:3. Rywal nie zrezygnował. Ostatecznie znów konieczny był tie-break. W nim Thiem przegrywał już 1:4 ze stratą dwóch tzw. “miniprzełamań”. Jeszcze raz się odrodził (4:4). Na więcej rywal nie pozwolił. Był lepszy w trzech kolejnych akcjach. Tym samym zwyciężył w turnieju, w którym debiutował. W całym spotkaniu miał tylko 16 niewymuszonych błędów, przy aż 40 Austriaka. – Starałem się grać najlepiej i zobaczyć, cóż tego wyniknie. Drugi był set był dla mnie wspaniały. Po raz pierwszy zagrałem w finale takiej imprezy. Czuję ulgę, że to ja zwyciężyłem. Zostawiłem na korcie pełno zdrowia. To niesamowite – powiedział 21-letni Grek. Warto przypomnieć, że poprzednim sezonie triumfował w Next Gen ATP Finals, czyli turnieju masters dla zawodników do lat 21. Teraz był pierwszym w historii tenisistą z Grecji w “dorosłych” zawodach tej rangi i najmłodszym uczestnikiem tegorocznej edycji. W deblowej rywalizacji triumfowali Francuzi Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut, którzy w półfinale wyeliminowali Łukasza Kubota i Marcelo Melo. ATP Finals, finał: Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) – Dominic Thiem (Austria, 5) 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

