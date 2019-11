Demokraci wygrali wybory stanowe w Wirginii i Kentucky Partia Demokratyczna wygrała stanowe wybory w Wirginii, odbierając Republikanom większość w dwóch izbach lokalnego parlamentu. Kandydat Demokratów zwyciężył również w wyborach na gubernatora w Kentucky; Republikanin wygrał za to w Mississippi. Wyniki wyścigu o fotel gubernatora w Kentucky, tradycyjnie republikańskim stanie, uznawany jest za spory sukces Demokratów. Urzędujący gubernator Matt Bevin przegrał tam z Andym Beshearem. Zwycięzcy udało się odbić dla swojej partii niektóre hrabstwa, w których w 2016 roku wygrał republikański prezydent USA Donald Trump. Swoją rywalkę Hillary Clinton pokonał wtedy w Kentucky różnicą ok. 30 punktów procentowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

