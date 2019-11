Dopóki śpiewam ja – Jarosław Abramow (cz. II) Historia Salonu Muzyki i Poezji Z salonem nie sposób się nudzić, mimo że niektóre spotkania trwaja dłużej, niż przewidujemy, tak jak chociażby ostatni spektakl z Jarosławem Abramowem-Newerly, który przerodził się w wielogodzinny maraton kabaretowy, a publiczność nie miała zamiaru opuścić widowni, mimo wielokrotnych pożegnań ze sceny i ukłonów. Rozbrzmiewała piosenka, Jarosław Abramow grał na fortepianie i śpiewał nowo skomponowany utwór idąc tym razem ze swoją piosenką w „ten bój”. Zrobiło się familiarnie, spontanicznej radości nie było końca, a kontakt publiczności z pisarzem przypomniał dobre czasy klubów i rozśpiewanych literackich kawiarni. Nie przeszkadzało nieklubowe wnętrze, zatarła się granica między sceną a widownią i wszyscy dobrze się bawili. Mimo że bohater wieczoru nazwał spektakl „swoim benefisem” tak naprawdę wieczór ten różnił się od typowych benefisów. Maria Nowotarska, autorka scenariusza i reżyser spektaklu, wyraźnie bawiła się tekstami Jarosława Abramowa, konstruując wieczór pełen niespodzianek. Znany autor tekstów pokazany został również jako popularny kompozytor, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawy. Bohaterem przedstawienia stała się więc piosenka bystrego podpatrywacza rzeczywistości, z trafnym tekstem i muzyką. Znane i lubiane przeboje pojawiały się w nowej aranżacji. Duże tempo zmian na scenie i w różnorodność klimatów sprawiły, że spektakl miał swój charakterystyczny koloryt i cały czas trzymał w napięciu. Żart, satyra, groteska to jeden rodzaj klimatu. Słynny przebój „Bogdan, Bogdan, trzymaj się”, który niegdyś wykonywał Bogdan Łazuka, został rozbudowany o scenkę rodzajową i dostał swoje estradowe życie. Na scenie pojawiło się sześciu Bogdanów, trzy żony i trzy „One”. Podobnie piosenki – „Bo ja tak mówiłem żartem” czy „Ja zazdroszczę Cyganom” zaaranżowane zostały „potrójnie”. Takie przedstawienie zapełniło scenę. Widz nie był skupiony tylko na jednej, śpiewającej osobie, lecz na trzech, a każda z nich wykonywała utwór w odmienny sposób. Potrójna inscenizacja była też symboliczna. Niemal każdy „podpatrujący” utwór Abramowa parodiuje jakąś typową cechę charakteru. Zbiorowa interpretacja piosenek podkreśla więc tę typowość, a jednocześnie zaznacza indywidualność każdej z osób. W klimacie żartu, satyry, niezwykle humorystyczna i wręcz popisowa stała się piosenka w wykonaniu Marii Nowotarskiej – „Jestem wiecznie młoda koza”. Z innych klimatów pojawił się sentyment i tęsknota, za życiem, marzeniami, utraconą miłością, przegapioną życiową szansą, w piosenkach „Ciekawe, gdzie on teraz jest”, „Ty mi pewnie nie uwierzysz”, „Spóźniony żal”, „Miła moja”. Częstym tematem „podpatrywania” Abramowa zarówno w klimacie żartu jak i sentymentu jest natura kobieca, którą autor rozważa na różne sposoby. Raz pokazuje zwykłą przekorę, a innym razem ciche, ukryte marzenia czy tęsknotę, a jeszcze innym uległość i jej konsekwencję. W spektaklu temat ten zajmował dużo miejsca, w różnych inscenizacyjnych układach i interpretacjach. Z piosenek z czasów STS-u, będących zapisem peerelowskiej rzeczywistości, pojawili się słynni „Okularnicy”, ze słowami Agnieszki Osieckiej i muzyką Jarosława Abramowa. Utwory zostały tak wybrane, aby pokazać rozmaitość nastrojów i klimatów twórczości Newerlego, a jednocześnie przypomnieć te ulubione teksty czy kompozycje, które zapadły głęboko w pamięć i kojarzą się z minionymi latami, otwierają na chwilę jakiś zamknięty rozdział w naszym życiu. Tak też było z zaproszeniem Jerzego Połomskiego, którego osoba wielu osobom kojarzy się z pewnym czasem, pewną epoką. Artysta miał wystąpić z krótkim recitalem, jednak na prośbę publiczności, a ku zaskoczeniu organizatorów występ zamienił się w wieczór wspomnień wypełniony większością znanych przebojów z repertuaru Jerzego Połomskiego. To jego głos towarzyszył dancingom, sylwestrom w lokalach, gdzie tańczono „Cała sala śpiewa z nami”. To jego głos dobiegał z radia na wczasach, a wakacyjny deptak brzmiał słonecznie piosenką – „Bo z dziewczynami nigdy nie wie, och nie wie się”. Jerzy Połomski – gwiazda wieczoru został niezwykle gorąco przyjęty przez publiczność. Salon muzyki, satyry i sentymentu, fragmenty, Małgorzata Bonikowska, Gazeta, 31.01.2003 Beata Gołembiowska Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.