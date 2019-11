Duda sam się zdegradował? Fatalna gafa na konferencji z ambasadorką USA. Andrzej Duda niestety nie uczy się na błędach. Prezydent znowu popełnił dyplomatyczną gafę. Tym razem Duda wystąpił na konferencji prasowej z ambasadorką USA Georgette Mosbacher jak… równy z równym. Wizy zostaną zniesione 11 listopada – poinformował w środę prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, że Polska dołączy do programu bezwizowego już od najbliższego poniedziałku. Prezydent podziękował Donaldowi Trumpowi i Georgette Mosbacher, ambasadorce USA w Polsce, pojawił się też na specjalnej konferencji z udziałem tej drugiej. Niestety, jak zauważył w rozmowie z “Faktem” ekspert ds. protokołu dyplomatycznego dr Janusz Sibora, przy okazji Duda popełnił gafę. Na konferencji i on, i Mosbacher stoją bowiem jak równy z równym za ustawionymi obok siebie pulpitami z polskim godłem i flagą USA. Zdaniem Sibory to rażące złamanie zasad dyplomacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

