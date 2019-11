Egzekucję wstrzymano pięć dni przed wykonaniem Sąd apelacyjny w Teksasie wstrzymał w piątek zapowiedzianą na najbliższą środę egzekucję 51-letniego Rodneya Reeda, skazanego na karę śmierci za zabójstwo w 1996 roku 19-letniej kochanki. Pojawiły się bowiem nowe dowody i poszlaki, które stawiają pod znakiem zapytania jego winę. Sąd odroczył egzekucję i przesłał sprawę Rodneya Reeda do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji. Mają być zbadane poszlaki wskazujące, że oskarżyciele zaprezentowali fałszywe zeznania świadków i ukryli niektóre dowody przemawiające na korzyść oskarżonego. Sam Reed konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny. Wcześniej odroczenie egzekucji o 120 dni zarekomendowała stanowa komisja do spraw ułaskawień i zwolnień warunkowych. Równocześnie jednak odrzuciła wniosek adwokatów Reeda o zamianę wyroku na dożywotnie więzienie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.