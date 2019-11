Elektryczność droższa od 1 listopada Jak zapowiadał Ontario Energy Board, od 1 listopada wzrasta cena energii dla gospodarstw domowych i małych firm. To wzrost o około 1,99 dol. lub 1,8 procent dla typowego klienta, który zużywa 700 kilowatogodzin na miesiąc. Rząd prowincji oświadczył w marcu, że będzie nadal subsydiował ceny energii i utrzymywał podwyżki na poziomie stopy inflacji. Nowe stawki będzie można zauważyć na rachunkach w ciągu kilku tygodni. Ceny rosną częściowo z powodu ustawy rządu, który uważa za konieczne odzwierciedlenie faktycznych kosztów dostaw energii, a częściowo z powodu remontu elektrowni jądrowych. Rachunki za prąd w Ontario będą miały dodatkowe linijki, które pokazywać będą ontaryjskie rabaty i prawdziwy koszt energii. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

