Francja: ojcom już dziękujemy Pary lesbijek będą mogły legalnie korzystać z technik wspomaganego zapłodnienia. Zgoda mężczyzn nie będzie wymagana – pisze na łamach “Rzeczpospolitej” Jędrzej Bielecki. Zwolennicy tradycyjnej rodziny nadzieje pokładali w Senacie, gdzie większość ma wciąż prawica. Ale na próżno. Przewodniczący izby wyższej parlamentu Gerard Larcher, choć wywodzi się z gaullistowskich Republikanów, przyznał, że jest “dość otwarty” na projekt przepisów, które miesiąc temu przyjęła Izba Deputowanych. Ustawa o bioetyce, która ma wejść w życie latem przyszłego roku, oznacza głęboką rewolucję cywilizacyjną. Tak jak obiecał w kampanii wyborczej Emmanuel Macron, zezwala ona samotnym kobietom i parom lesbijek na wykorzystanie takich technik jak in vitro, aby mieć potomstwo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

