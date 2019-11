Fundusz Solidarnościowy ma pokryć 13. emeryturę Grupa posłów PiS złożyła projekt, wg którego z nazwy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych wykreślone zostaną słowa „dla Osób Niepełnosprawnych”. Inne zmiany umożliwią wypłatę w 2020 roku ze środków funduszu tzw. 13. emerytur. Na swoje przedwyborcze obietnice i „budżet bez deficytu” PiS szuka pieniędzy tam, gdzie najbardziej ich brakuje Na poselski projekt „o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw” zwróciła dziś rano uwagę posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. „Pomysł, żeby z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych finansować 13. emeryturę to właśnie cała prawda o »socjalnej« i »opiekuńczej« twarzy Prawa i Sprawiedliwości! Za ich wyborcze obietnice bez pokrycia zapłacą nie miliarderzy i korporacje, ale NIEPEŁNOSPRAWNI! WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

