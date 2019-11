Aborcja, in vitro, mężczyzna – ginekolog Gościem „7 metrów pod ziemią” jest dr n. med. Piotr Marianowski – ginekolog, położnik, specjalista w dziedzinie leczenia niepłodności. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy ginekologów w Polsce sięgnij po książkę „Ginekolodzy. Tajemnice gabinetów” Izy Komendołowicz 👉 http://bit.ly/2ph0TuH „7 metrów pod ziemią” to internetowy talk-show o tematyce społecznej. Rafał Gębura zabiera swoich gości na minus trzecie piętro (7 metrów pod ziemią) jednego z warszawskich biurowców. Zaciszna atmosfera podziemnego garażu sprawia, że rozmówcy wyznają prawdę, na którą nie zdobyliby się w telewizyjnym studiu. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

