Gliński przegrał drugą bitwę o środki norweskie Trzyletnia przepychanka o fundusze norweskie dobiegła końca i skończyła się drugą sromotną porażką rządu. W październiku 2018 roku Glińskiemu nie udało się przejąć kontroli nad 30 mln euro na fundusze krajowe, 5 listopada 2019 okazało się, że także 23 milionami euro funduszy regionalnych zarządzać będą organizacje niezależne od władzy. 5 listopada 2019 darczyńcy z obszaru EEG – Islandia, Lichtenstein i Norwegia – ogłosili, że regionalnym operatorem 23 mln euro na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w programie „Aktywni Obywatele” będzie konsorcjum trzech niezależnych organizacji: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej;

Fundacja Edukacja dla Demokracji. Pieniądze mają wspierać rozwój lokalnych społeczności, a o dotacje będą mogły ubiegać się wszystkie organizacje, które nie działają w Warszawie. Oznacza to drugą dotkliwą porażkę rządu PiS w staraniach o odebranie środków norweskich niezależnym od rządu organizacjom. Po pierwszej porażce (wartej 30 mln euro) w październiku 2018, minister Gliński wydał gniewne oświadczenie. Tym razem – jak dotąd – milczy.

