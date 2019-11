Głosowanie europarlamentu w sprawie edukacji seksualnej nie po myśli PiS Europarlamentarzyści potępili rozpatrywany w komisjach sejmowych w Polsce projekt dotyczący edukacji seksualnej, zakładający jej penalizację. Za rezolucją wzywającą Polskę do wstrzymania się z nowelizacją Kodeksu karnego było 471 europosłów, 128 było przeciwnych, a 57 wstrzymało się od głosu. W połowie października Sejm zajął się obywatelską nowelizacją Kodeksu karnego, która zakłada karę więzienia za “propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej”. Choć posłowie opozycji twierdzili, że to przepisy Inicjatywy Ustawodawczej “Stop pedofilii” Mariusza Dzierżawskiego, projekt skierowano do dalszych prac w komisjach sejmowych. Obecny Kodeks karny penalizuje publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Wnioskodawcy nowelizacji uważają, że to za mało. Proponowany przez nich projekt zakłada, że “kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

