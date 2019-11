Pamiętamy o poległych Pamiętamy o tych, którzy oddali życie na wolność swego kraju i innych, we wszystkich wojnach i konfliktach na świecie. Dzisiaj, 11 listopada, o godzinie 11.00 przystaniemy na chwilę, aby zadumać się nad tą wielką ofiarą, jaką złożyli, abyśmy żyli w pokoju. Mak, który jest symbolem święta pamięci w Kanadzie, pochodzi od Johna McCrae z Guelph w Ontario, który był kanadyjskim oficerem służb medycznych podczas I wojny światowej. McCrae napisał wiersz pod tytułem “In Flander’s Fields”, 13- linijkowy utwór, który mówi o walkach w czasie wojny i który stał się wkrótce symbolicznym utworem upamiętniającym ofiary poległe w czasie bitew. Od 5 lipca 1921 roku czerwony mak stanowi symbol pamięci w Kanadzie. Został on zarejestrowany jako należący do Royal Canadian Legion 30 czerwca 1948 roku. Royal Canadian Legion, to tzw. strażnicy pamięci, mający za zadanie utrzymać pamięć o kobietach i mężczyznach, którzy poświęcili swoje życie w obronie kanadyjskiej wolności. Ponad 2 300 000 Kanadyjczyków walczyło w różnych wojnach, a ponad 118 000 poległo. W czasie kampanii przed 11 listopada rozdaje się za datkami około 20 mln czerwonych maków rocznie. Maki są noszone od ostatniego piątku w październiku do 11 listopada, po lewej stronie, blisko serca. Pieniądze, które są zbierane w ramach tzw. Poppy Trust Fund, przeznaczone są dla seniorów, weteranów i ich rodzin oraz dla wspomagania jednostek kadetów. Ta 25-centowa moneta z czerwonym makiem została wydana przez Mennicę Kanadyjską (Royal Canadian Mint) w 2004 roku. Była to pierwsza moneta na świecie z kolorowym elementem. Sieć transportowa GO Transit jak co roku oferuje weteranom przejazdy za darmo. Przez cały dzień weterani mogą podróżować wszystkimi pociągami i autobusami tej sieci. Aby otrzymać bilet gratis weterani muszą tego dnia nosić medale lub odznaczenia, mundury lub czapki cokolwiek co pomogłoby ich zidentyfikować jako weteranów. GO oferuje także bezpłatne przejazdy dla najbliższej rodziny poległych kanadyjskich żołnierzy. W tym celu osoby takie muszą mieć przy sobie dokument, potwierdzający ich związek rodzinny ze zmarłym weteranem. Kwiaty czerwone jak krew Strofy pamięci Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.