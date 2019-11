Hydraulika w domu – problem z firmą Kitec

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Przewody hydrauliczne firmy Kitec sprzedawane byly w latach 1995-2007. Przeważnie używane były przy budowie nowych domów, lecz także w renowacjach domów starszych. Były używane do systemu wodnego, przenoszącego wodę w całym domu, nie tylko do łazienki czy kuchni, lecz do zasilania kaloryferów, ogrzewania podłogowego itd.

Na zewnątrz przewody przeważnie były oznakowane nazwą „Kitec”. Zrobione były z plastiku, a w środku była izolacja aluminiowa. Rury były w przeważającej większości koloru pomarańczowego, lecz w niektórych przypadkach również koloru niebieskiego, szarego, lub białego.

Niestety w wielu wypadkach okazało się, że jest ogromny problem z instalacjami produkowanymi przez te firmę: następowały pęknięcia lub dezintegracja całych przewodów. W rezultacie prowadziło to do kosztownego zalania całej nieruchomości.. Ogromna liczba reklamacji oraz problemów doprowadziła do tego, że producent, firma IPEX, została podana do sądu zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie (głównie w prowincjach Ontario i Quebec) pozwem zbiorowym. Pozew ten doprowadził do zabezpieczenia 125 milionów dolarów na specjalnym koncie, dla wykonania wszelkiego typu napraw.

Tu ważna informacja: jeśli uważacie Państwo, że możecie mieć udzial w takim odszkodowaniu, dobrze jest skontaktować się z prawnikiem oraz uzyskać wszelkie informacje na stronie http://www.kitecsettlement.com, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat. Niedługo bowiem upływa ostateczny temin składania wniosków o odszkodowanie: 9 stycznia 2020.

Problem związany z instalacją tego typu przewodów w całych kompleksach mieszkalnych spowodował, że w wielu wypadkach zamieszczamy właśnie specjalne klauzule mówiące o tym, że dana nieruchomość nie posiada tej instalacji. Jest to istotne, bo może powodować różnego typu niepotrzebne nieporozumienia, oraz pozwy sądowe. Przykładem niech będzie fakt, że niektóre firmy ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczenia nieruchomości, które takie instalacje posiadają. Niektóre banki oraz instytucje finansowe udzielające kredytów hipotecznych wymagają potwierdzenia, że taka instalacja nie jest zamontowana w przedmiotowej nieruchomości, co oznacza, że nie udzielają pożyczki jeśli taka istnieje.

Sprawa ta dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych, dotyczy również mieszkań w apartamentowcach, a takich w samym Toronto oraz Mississaudze było sporo. Budynki te często przeprowadzają kosztowne naprawy, wymianę instalacji, oczywiście na koszt mieszkańców, co doliczane jest w formie tzw. „special assessment” lub do zwiększonego czynszu (maintenance).

Oczywiście kupując takie mieszkanie mamy dostęp do informacji zawczasu, zawartej w tzw. Status Certificate, a firma wystawiająca ten dokument musi taką informację podać, więc jeśli nam to nie będzie pasować, możemy się z umowy o zakup wycofać.

Jak więc mieć pewność czy nasz dom/mieszkanie nie posiada takiej instalacji? Jeśli macie Państwo dom z ogrzewaniem kaloryferowym, gdzie system doprowadzenia wody był robiony lub przerabiany w latach 1995 do 2007, warto zaprosić kwalifikowanego hydraulika aby system ten sprawdził, oraz dokonał analizy czy nie ma konieczności jego wymiany. Jeśli taki system był zamontowany, najlepiej oczywiście go wymienić w całości, zanim nastąpi poważniejsza awaria, która może doprowadzić do poważnych zniszczeń całej nieruchomości, a z ubezpieczeniem mogą być kłopoty. W takich wypadkach często firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań.

Co natomiat w przypadku decyzji o sprzedaży domu? Otóż w takim wypadku radzę, aby zawczasu o tym fakcie poinformować stronę kupującą, jeśli nie zdecydujemy się tej instalacji wymienić. Bowiem zatajenie takiej informacji może doprowadzić do kosztownych spraw sądowych oraz odszkodowań, a w przypadku zatajenia przez agenta, do różnych perturbacji związanych z odnowieniem jego licencji.

W takim też przypadku, przed wystawieniem domu do sprzedaży, warto mieć w ręku wycenę kosztów wymiany instalacji, co na pewno ułatwi negocjacje z kupującym. Każdy bowiem kupujący na pewno wynajmie inspektora, a ten z łatwością wykryje obecność przewodów hydraulicznych firmy Kitec, zwłaszcza że sprawa w tym środowisku była tak dobrze znana i nagłaśniana. Obecnie wszyscy inspektorzy są bardzo uczuleni na ten problem.

We wszystkich sprawach związanych z wynajmem, ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”, a korzystając z naszej strony internetowej „house4us.ca” macie Państwo bardzo ułatwiony dostęp nie tylko do naszej oferty, lecz również do całego systemu poszukiwań nieruchomości do sprzedaży, z mapą, cenami, wszystkimi niezbędnymi inormacjami: prosimy z nich korzystać, jest to usługa zupełnie bezpłatna!

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage