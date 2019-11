Im jesteś starszy, tym dłużej będziesz żyć Kobiety żyją średnio prawie 82 lata, a mężczyźni 74. Ale uwaga! Im dłużej żyjesz, tym dłużej będziesz żył. Nawet jeśli jesteś mężczyzną. Jako 90-latek masz przed sobą całe 4,4 lata życia, czyli doczekasz wyborów 2023 roku. Tylko nie wiadomo, czy warto. Autor tego tekstu (urodzony w noc sylwestrową 1952/1953 – moment porodu niezalecany) doświadcza zaskoczenia czytając nekrologi. Nawet w „Którzy odeszli”, corocznym dodatku do „Wyborczej” na 1 listopada, odnajduje wielu młodszych od siebie. Nie tylko tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza (rocznik 1963), ale też choćby kolegów dziennikarzy: Bożenę Aksamit (1966) i Piotrka Nehringa (1963). Wszystko zatem wskazuje, że jakby nie kombinować, trzeba będzie kiedyś umrzeć. Rodzi się zatem pytanie, interesujące dla każdego, nawet jeśli skutecznie zapominamy o śmierci (jeszcze w 2001 w sondażu CBOS), myślało o niej „często” 29 proc., dziś… 18 proc.) WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

